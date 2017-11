Cei trei copii mai mici ai familiei din Tipova, ramasi fara casa, au venit in capitala la cumparaturi. O femeie de afaceri din Ialoveni le-a cumparat haine si rechizite, asa ca pot merge la scoala - VIDEO

I-am intalnit la ora pranzului intr-o pizzerie din capitala. Timizi, dar multumiti si curiosi – e prima data cand iau masa intr-un local. Au aflat cum e pizza la gust si s-au delectat si cu alte bunatati. Nina Afteni, femeie de afaceri din Ialoveni i-a invitat in capitala imediat dupa ce a aflat povestea lor.

De dimineata, femeia impreuna cu fiica sa i-a dus pe toti la cumparaturi si le-a luat toate cele necesare pentru scoala – de la rechizite si genti pana la imbracaminte. Dupa ce au luat masa, micutii ne-au aratat noile lor achizitii. Marele necaz s-a abatut asupra acestei familii in seara de duminica – un incendiu urias le-a transformat casa intr-un morman de moloz.

Copiii ramasesera doar cu hainele de pe ei si in papuci de vara asa incat nici nu aveau cu ce merge la scoala. Acum stau in casa unei vecine care le este si ruda si care e plecata pentru un timp peste hotare – in doua camere sunt parintii, cei trei copii mai mici si fiica mai mare de 17 ani. Mama lor spune ca dupa difuzarea reportajului, mai multa lume s-a aratat dispusa sa-i ajute.

Oricum mai e mult pana se vor pune pe picioare pentru ca dupa ce au investit ani de munca in casa lor trebuie sa ia totul de la inceput. Cauzele incendiului nu se cunosc deocamdata. Pompierii presupun ca fie din soba in care s-a facut focul cu o zi inainte ar fi sarit scantei, fie flacarile ar fi fost provocate de un scurtcircuit.