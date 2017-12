Cate 10 ani de inchisoare pentru trei tineri din Orhei, care au intrat intr-o casa, au luat la pumni proprietara, au legat-o si au furat de acolo tot ce au putut. Ce despagubiri vor trebui sa achite

Potrivit procurorilor, faptasii au identificat victima, si-au schitat un plan dupa care au actionat si si-au impartit atent rolurile, pentru ca fiecare sa stie ce are de facut.

Astfel, la data de 8 decembrie, tinerii au intrat in casa victimei din satul Zorile, au luat la pumni stapana, i-au legat mainile si picioarele, au amenintat-o cu moartea, i-au cerut toti banii si lucrurile scumpe pe care le are in casa. Astfel, acestia au furat 2 100 lei si bunuri in valoare de 14 305 lei.

Potrivit oamenilor legii, pe langa pedeapsa cu inchisoarea, tinerii vor trebui sa-i achite femeii 90 de mii de lei prejudiciu material si moral.





