Un banner cu logo-ul PD, montat pe fostul sediu al comunistilor. Se muta sau nu democratii? Ce spune purtatorul de cuvant al PD - VIDEO

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Aici in fata cladirii pe fatada careia e afisat logoul Partidului Democrat e agitatie mare. Lucrari se fac in interior si afara. Am observat zidari, tencuitori, electricieni, sudori, dar si drumari care pun pavajul in imediata apropiere.”

Cladirea se afla in inima capitalei, pe strada Armeneasca, in apropierea fostului sediu al Judecatoriei Chisinau, care, de altfel, s-a mutat la ministerul Agriculturii. Muncitorii au parte de zile pline.

“- De cat timp se lucreaza aici? - De o luna. - De mai bine de o luna? - Da.”

“- Urmeaza ca scarile de afara sa fie incalzite? - Da. - De ce? - Sa nu inghete cand se va aseza zapada.”

Tot terenul practic se afla in santier. Desi la exterior cladirea arata ca noua, in interior mai este mult de lucru. Nimeni nu ne-a putut spune cand va fi gata edificiul si daca pentru democrati se pregateste cladirea.

“Aici traieste nu departe Lupu si domnul Plahotniuc. Dar de ce se leaga, nu stiu. Cum il vad pe om mai bogat incearca sa il pravale. Lasa sa traiasca Plahotniuc 200 de ani ca nu mananca painea cuiva.”

Purtatorul de cuvant al democratilor, Vitalie Gamurari spune ca nu stie nimic despre o eventuala mutare. Totusi, democratul Sergiu Sirbu afirma ca a auzit despre faptul ca partidul va avea alt sediu, dar nu stie cand anume se muta PD la casa noua. Despre aceasta cladire, fost sediu al Partidului Comunistilor, RISE Moldova a scris ar fi fost vanduta de Vladimir Voronin unei firme cu capital strain.

Proprietarul ar fi din Belize si ar fi reprezentat in Moldova de un apropiat al liderului democrat, Vlad Plahotniuc. Terenul de peste 200 de ari de pe strada Armeneasca a intrat in posesia comunistilor in 2006, pe vremea cand Vladimir Voronin era sef de stat.