Cel de-al doilea proces de judecata in cazul lui Veaceslav Platon, va fi cu usile deschise. Decizia luata de judecatoria Buiucani - VIDEO

Cel de-al doilea proces de judecata in cazul lui Veaceslav Platon, va fi cu usile deschise. Decizia a fost luata astazi de catre judecatoria Buiucani in cadrul primei sedinte de judecata, care insa a fost amanata. Chiar si asa, fostul deputat a venit in instanta inconjurat de cel putin 10 mascati. Platon este acuza ca impreuna cu alti doi complici, ar fi incercat sa obtina prin inselaciune sute de milioane de lei de la companiile la care era actionar majoritar.