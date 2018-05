Cel mai mare parc solar din Moldova, inaugurat la Chisinau. Un om de afaceri italian a investit aproape un milion de euro si a instalat acolo panouri fotovoltaice - VIDEO

Peste patru mii de panouri solare se intind de azi pe o suprafata de doua hectare in sectorul Botanica. Parcul are o asemenea capacitate, incat ar putea asigura cu energie electrica doua blocuri de locuit cu cinci etaje.

Carlo Arturo GARUZZO, DIRECTOR COMPANIE ITALIANA: “Astazi suntem bucurosi sa va demonstram munca noastra. Parcurile solare se raspandesc peste tot si suntem bucurosi ca putem sa prezentam cel mai mare parc de panouri solare din Republica Molodva.”

Panourile au fost instalate pe un teren al Academiei de Stiinte, iar savantii moldoveni vor face acolo cercetari in privinta surselor alternative de energie. Parcul va fi si scoala pentru viitorii specialisti in domeniu care vor veni aici la lectii practice. Investitia, facuta in acest proiect ajunge la un milion de euro, iar compania italiana care a turnat banii spera ca timp de sapte ani sa-i recupereze.

Irina SIPUNOVA, REPREZENTANTA COMPANIEI ITALIENE IN RM: “Noi am ales ca aceste constructii sa fie fixe, deoarece in lume se folosesc si constructiile mobile care se rotesc dupa soare. Dar acestea necesita cheltuieli mari pentru intretinere, iar daca se strica una din constructii, atunci tot randul se defecteaza.”

Prezent la lansare, Ministrul Economiei Chiril Gaburici a spus ca pentru mai multa siguranta energetica este nevoie ca aceasta ramura sa se dezvolte in Moldova. Potrivit Mold-street omul de afaceri din Italia este fostul partener de afaceri a lui Gaburici.

Chiril GABURICI, MINISTRUL ECONOMIEI SI INFRASTRUCTURII: “Astfel de proiecte sunt si vin sa sporeasca securitatea energetica a tarii, securitatea energetica a Republicii Molodva. Este energie curata, este energie fara emisie de gaze, fara emisie de CO2.”

In Republica Moldova functioneaza 51 de parcuri cu instalatii fotovoltaice. Comapania care a investit in parcul solar din Moldova, a mai creat 57 de parcuri similare in Italia si Turcia. Pretul energiei produse este stabilit de Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica.