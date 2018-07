Cel mai mare producator de paine are interdictie de participare la licitatii de achizitii publice - Mold-street.com

Decizia agentiei a fost luata pe 15 iunie 2018, la cererea Directiei Educatie, Tineret si Sport din Sport si Municipiul Chisinau, iar motivul invocat este "Prezentarea actelor false in cadrul procedurilor de achizitii publice."

Alaturi de Franzeluta in prima jumatate a acestui an in lista de interdictie au mai ajuns alte 19 companii, inclusiv Decebal-Impex, implicata anterior intr-un scandal de accizitii de vaccinuri pentru animale.

Administratia companiei Franzeluta nu a comentat decizia. De la inceputul acestui an compania a castigat 32 de licitatii publice, valoarea contractelor fiind de peste 3,71 milioane lei.

CITESTE MAI DEPARTE PE MOLD-STREET.COM