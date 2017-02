Cel mai pretios cadou pentru el de Ziua Indragostitilor. Vezi cati barbati au devenit tatici de Sfantul Valentin - VIDEO

Felicitari! Ai devenit tatic! Au spus astazi zeci de femei, care le-au facut sotilor cel mai frumos cadou de Ziua Indragostitilor. Ecaterina a devenit mama pentru a doua oara. Spune ca nu s-a asteptat ca fetita ei sa vina pe lume pe 14 februarie.

In schimb, sotul spune ca s-a asteptat la o asemenea surpriza si asta pentru ca nu este prima data cand devine tata, de sarbatoarea dragostei.

“Prima fiica s-a nascut de Dragobete, pe 24, iar a doua de Ziua Indragostitilot. “

Numai la spitalul clinic Municipal nr 1 din capitala s-au nascut 13 copii - 6 baieti si 7 fete. Ana l-a adus pe lume pe Maxim. Tot astazi, zeci de cupluri au decis sa-si uneasca destinele.

"- Rog să răspundă mireasa.- Da.- Rog să răspundă mirele.- Da."

Serghei si Tatiana se cunosc de un an si jumatate. Spun ca de mai mult timp s-au gandit sa se casatoreasca, iar cand au aflat ca vor avea un copil, nu au mai stat pe ganduri. Chiar si asa au ales ziua de 14 februarie.

"Este Ziua Îndragostiţilor. Este o zi care se va memora. Ne vom aminti mereu de asta. “

Totusi cei de la Oficiul Stare Civila spun ca numarul celor care se casatoresc in aceasta zi scade, in fiecare an. Anul trecut 49 de cupluri din toata tara s-au casatorit de Ziua Indragostitilor.