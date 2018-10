Cel mai vechi liceu din Soroca a implinit 75 de ani de la fondare si 20 de cand a devenit liceu. La eveniment au venit si oameni care au stat in banci acum 20 de ani - VIDEO

"E putin spus multumesc, e o gratitudine pe care nu o poti exprima in cuvinte. E o viata. Multumesc frumos ca ne-ati invatat sa visam."

Cu buchete mari de crizanteme si emotii in glas care le ajungeau pana in calcaie, elevii primei promotii a liceului “Petru Rares” au pasit din nou in institutia in care au petrecut 12 ani.

Aliona COJOCARU, ABSOLVENTA PROMOTIA 2001: ”Ne-au coplesit emotii, amintiri. Ne-am amintit timpurile tineretii noastre, viata de liceu, de profesorii nostri buni care ne-au fost mereu alaturi. Copiii mei deasemenea sunt elevii liceului Petru Rares.”

Dupa aproape 20 de ani, Aliona isi aminteste de parca ar fi fost mai ieri, poznele nelipsite din anii de liceu.

Aliona COJOCARU, ABSOLVENTA PROMOTIA 2001: ”Eram o clasa prietenoasa. Daca era vorba sa chiulim de la lectii, chiuleam toti odata. A doua zi o primeam de la dirigintele nostru, dar gafa era facuta.”

Institutia sarbatoreste in aceasta toamna 20 de ani de cand s-a transformat in liceu, de la fondare, insa, aceasta implineste 75 de ani. Nicolae Rotaru este cu doar cativa ani mai tanar decat scoala. Isi aminteste ca a absolvit-o in 1966, iar mai apoi a mers la studii la Balti. S-a intors opt ani mai tarziu sa predea educatia tehnologica, iar de atunci nu a mai plecat.

Nicoale ROTARU, PROFESOR: ”Erau lectiile foarte bune, interesante. Erau buni profesori, cu staj. Scoala nr 1 se considera una din cele mai bune scoli din republica. Multi oameni au devenit oameni.”

Intre timp, atelierul de educatie tehnologica i-a devenit a doua casa, iar elevii - propriii nepoti. Chiar daca este la pensie de ani buni, nu se lasa de pedagogie.

Nicoale ROTARU, PROFESOR: ”Am in scoala aceasta un staj de munca de 45 de ani. Am elevi care deja sunt bunei. M-am straduit ca baietii sa fie specialisti si oameni in primul rand in viata, sa fie buni gospodari, sa iubeasca munca.”

Evenimentul a inceput cu un careu, cu o slujba organizata de preoti in curtea scolii si a continuat cu sfintirea claselor. Elevii au dat si un concert pe scena liceului, pentru promotiile absolvente, dar si pentru fostii directori ai institutiei.

"Ma mandresc cu aceasta scoala. Veneau cei mai buni absolventi. Ati ridicat nivelul acestui liceu si acum sunteti dintre cei mai buni. Imbratisez cu respect toti profesorii care au lucrat cu mine.”

Actualul director al liceului spune ca are planuri mari pentru dezoltarea institutiei.

Dionisie MITROFAN, DIRECTORUL LICEULUI PETRU RARES: ”Credem ca institutia in urmatorii ani va fi modificata radical. Se va schimba acoperisul, se vor izola peretii, schimbarea geamurilor, reparatia capitala a blocurilor sanitare. Sunt prevazute conditii mai bune pentru copii.”

In liceul “Petru Rares” din Soroca isi fac studiile peste 900 de elevi.