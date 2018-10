Cel putin trei persoane, printre care un copil, si-au pierdut viata, iar alte, cel putin sapte, au fost ranite in urma exploziei produse in blocul de la Rascani - VIDEO

Potrivit autoritatilor, cel putin trei persoane, printre care un copil, si-au pierdut viata, iar alte, cel putin sapte, au fost ranite, in urma exploziei de la Rascani. Corpul neinsufletit al femeii si cel al copilului au fost gasite sub daramaturi, de catre salvatori, iar barbatul s-a stins la scurt timp dupa ce a fost transportat la spital.

Potrivit sefului IGP, persoanele care si-au pierdut viata nu se aflau in apartamentul in care s-a produs deflagratia.

Liliana PUSCASU, OFITER DE PRESA IGSU: "In procesul de cercetare a salvatorilor, au fost depistate cadavrele a doua persoane, o femeie si un minor, la etajul 14, sub daramaturi. Sase persoane, printre care si un pompier sunt la spital. La moment in interiorul cladIrili lucreaZA 40 de salvatori si pompieri."

Intre timp, o femeie de 32 de ani, care se afla in locuinta unde a avut loc explozia e in stare grava la spital si a suferit deja o interventie chirurgicala. Alte cel putin sase persoane sunt internate cu diferite fracturi.

In urma exploziei produse in blocul de pe bulevardul Moscovei, apartamente de la trei etaje - 14, 15, 16 si 17 au fost distruse, iar oamenii au fost evacuati. Cei care nu au unde sa-si petreaca noaptea pot ramane la spitalul Sfanta Treime din capitala sau pot solicita ajutor la Pretura Rascani.

Potrivit autoritatilor, preliminar, explozia s-a produs din cauza unei butelii cu gaz.