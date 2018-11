Cele 32 de ambulante moderne, care au ajuns in tara, sunt primele din totalul de 180, promise de Guvern. Cum arata vehiculele - VIDEO

Am avut nevoie de fonduri europene si de un an electoral, ca sa primim ambulante moderne, de marca Mercedes, dotate cu aparate medicale performante. Cele 32 de vehicule, care au ajuns in tara, sunt primele din totalul de 180, promise de Guvern, cu jumatate de an inainte de alegerile parlamentare. Nu este clar insa cand vor fi aduse si celelalte autospeciale.