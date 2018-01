Cele doua tinere, care au supravietuit impactului violent de langa Anenii Noi, se afla, in continuare, in stare grava. Femeia care si-a pierdut sotul si fiica, in urma accidentului, a fost conectata la respiratie articficiala

UPDATE 10:20 Starea femei de 24 de ani care, in accidentul de ieri, si-a pierdut sotul si fiica, s-a agravat peste noapte. Ea a fost conectata la respiratie artificiale si are multiple rani, iar medicii spun ca e in stare critica. Cealalta tanara ramane la reanimare, starea ei fiind grava, dar stabila.

Cele doua tinere raman internate la sectia de reanimare. Medicii continua sa lupte ca sa le salveze vietile. In aceste momente medicii specializati, care fac parte din Comisia instituita ieri la Institutul de Medicina Urgenta se afla in sedinta. Ar urma ca astazi tinerele sa fie supuse unor interventii chirurgicale.

Tanara de 24 de ani, care acum lupta pentru viata sa, si-a pierdut sotul si fiica de un an si 5 luni in accidentul de ieri.

Cinci persoane s-au stins pe loc in accidentul produs ieri dimineata in apropiere de localitatea Totideresti din raionul Anenii Noi. Un Audi, in care se afla soferul si un pasager, a intrat pe contrasens si a lovit in plin o Dacia in care se aflau 5 persoane. Ambii barbati din Audi, soferul si un antrenor de fotbal de la noi, au murit.

Soferul de 38 de ani, pasagerul de 22 de ani si fetita lui de un an si 5 luni, care se aflau in Dacia, s-au stins pe loc. Cele doua femei, si ele pasagere in Dacia, se zbat intre viata si moarte.