Cele doua tinere internate dupa teribilul accident de la Todiresti, care a curmat viata a cinci oameni, si-au revenit din coma.

Potrivit medicilor, tanara de 24 de ani se afla in Sectia de Reanimare. Femeia si-a pierdut in accident sotul si fiica in varsta de un an si cinci luni. Cealalta tanara care se afla in acceasi masina, in varsta de 23 de ani este intr-o stare mai buna si a fost transferata din Sectia Reanimare in Sectia Traumatologie. Ambele s-au ales cu multe rani si fracturi.

In urma accidentului produs acum doua saptamani in apropiere de satul Todiresti din raionul Anenii Noi cinci oameni au murit. Potrivit politiei soferului unui Audi a iesit cu viteza mare la o depasire riscanta si a intrat frontal intr-o Dacia. Cei doi barbati aflati in Audi au murit. Iar in Dacia s-au stins soferul, un barbat - pasager si un copil. Doua tinere au fost ranite. Oamenii legii spun ca au inregistrat mai multe nereguli.

VEZI SI: O familie intreaga a fost distrusa. Tanara de 24 de ani care se zbate intre viata si moarte si-a pierdut sotul si fiica de doar un an si 5 luni in accidentul de langa Anenii Noi. Pasagerul din Audi, care s-a stins pe loc, era antrenor de fotbal