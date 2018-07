Cele mai distrugatoare incendii de vegetatie care mistuie California continua sa se extinda. Flacarile s-au intins pe o suprafata imensa si au luat viata a sase oameni - VIDEO

“Incendiul Carr”, dupa cum a fost botezat, este cel mai feroce dintre cele opt focuri majore care fac ravagii in California. Flacarile care par de neoprit au distrus pana acum o suprafata mai mare decat cea a orasului San Francisco. 38 de mii de oameni au fost evacuati de urgenta iar guvernatorul a declarat stare de urgenta.

“La sase dimineata cineva a batut in usa. Era sheriff-ul. El ne-a spus ca avem 15 minute la dispozitie sa iesim.”

Printre cei sase decedati sunt doi copii de patru si cinci ani si strabunica lor de 70 de ani. Acestia si-au gasit sfarsitul cand se pregateau sa isi evacueze casa. Focul a mistuit o suprafata de peste 190 de kilometri patrati si a transformat in scrum 500 de constructii.

O familie si-a cumparat o casa in acest cartier cateva zile in urma insa locuinta a fost devastata de flacari. Unii pana acum nu isi pot gasi apropiatii. Sotul acestei femei a plecat sa caute o camera de hotel insa nu s-a mai intors.

“Nu raspunde la telefon. I-am contactat pe toti cunoscutii lui. Nimeni nu stie de el.”

Chiar daca pericolul este evident, exista locuitori care refuza sa isi paraseasca locuintele. Focul s-a dublat in cursul unei singure nopti, de vineri pana sambata. Duminica dimineata sute de pompieri reusisera sa-l aduca sub control doar in proportie de 5%.

Incendiul s-a declansat acum o saptamana de la o masina care suferise o defectiune tehnica si a aprins vegetatia din jur. Dupa cateva zile vantul l-a transformat intr-o furtuna de foc.