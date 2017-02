Cele mai frumoase amintiri din Franta. Vezi cum s-au distrat cei doi copii din Capaclia la concertul de la Paris - GALERIE FOTO

Au avut parte de o seara cum nici n-au visat in viata lor. Cei doi adolescenti orfani din Capaclia care nu stiau pana acum ce inseamna o petrecere, au avut, la Paris, un concert dedicat in exclusivitate lor. Moldoveanul care le-a daruit ziua sa de nastere i-a invitat in restaurantul sau, iar acolo Olesea si Tudor au fost in centrul atentiei.