20 de studenti au fost dusi la sediul CNA, nu pentru ca au incalcat legea, ci pentru a face o tura prin institutie - VIDEO

In izolatorul CNA sunt sase celule, insa astazi presa si studentii de la facultatea de drept de la ULIM au avut acces doar la una dintre ele.

Iulia SARIVAN, REPORTER PRO TV: “ Asa arata o celula din izolatorul CNA. Patru paturi, doua scari din metal, o masuta mica cu cateva carti pe ea si un lavuar in colt, pe alocuri ruginit.”

Toate incaperile sunt izolate una de alta, iar conditiile - destul de bune, spun studentii care au mers in vizita.

“unde zice de conditii mai bune ca in camin..”

Turul la CNA s-a incheiat cu intalnirea cu ofiterii mascati, printre care si o femeie.

Inainte de a prezenta conditiile din izolator, responsabilii de la Centrul National Anticoruptie au prezentat raportul de activitate pentru anul 2018. Astfel, potrivit lor, ofiterii au descoperit aproape 600 de cazuri de coruptie in acest an.80 dintre acestea in primariile din tara, 60 in institutiile Ministerului Sanatatii, iar pe locul trei in clasament se afla intreprinderile publice, unde au fost inregistrate 55 de acte coruptie.

CLASAMENTUL ACTELOR DE CORUPTIE

Primarii – 80 cazuriInstitutiile Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale - 60 cazuriIntreprinderi comerciale - 55 cazuri.

Cele mai multe cazuri au fost inregistrate in capitala – 471 la numar. Pe locul doi se afla Baltiul cu 55 de cazuri, urmat de autonomia Gagauza cu 36 de acte de coruptie.

LOCALITATILE CELE MAI AFECTATE DE CORUPTIE

Chisinau – 471 cazuri

Balti – 55 cazuri

UTA Gagauzia – 36 cazuri

Totodata, responsabilii de la CNA sustin ca de la inceputul acestui an au fost pornite peste o mie de cauze penale, dintre care aproape 600 au fost finalizate. In cadrul urmarii penale au fost retinute 167 de persoane.

Directorul CNA a vorbit si despre mai multe operatiuni, precum dosarele “Tomograf 1” si “Tomograf 2”, in care au fost retinuti mai multi angajati din sistemul medical, dosarul “mitei pentru judecatori”, cu 10 persoane retinute. Despre furtul miliardului, Zumbreanu a refuzat sa vorbeasca.