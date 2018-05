Cele trei posturi de televiziune care au favorizat-o „masiv” pe candidata independentă, Silvia Radu - ZdG.md

Sapte din zece posturi de televiziune monitorizate in perioada 20-27 aprilie 2018 au esuat sa reflecte corect si echidistant campania electorala, promovand agenda politica a anumitor candidati in alegerile locale noi din 20 mai 2018, constata primul raport de monitorizare a comportamentului mass-media in campania electorala, lansat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) la 2 mai, scrie ZdG.md, citand media-azi.md.