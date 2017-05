Trupa O-Zone, care se reuneste dupa 12 ani pentru o singura zi, va canta pe 9 mai la Chisinau. Dan Balan, Arsenie Todiras si Radu Sarbu vor fi din nou impreuna pe scena din PMAN - VIDEO

Acest hit, dar si alte piese care au facut celebra trup O-Zone, vor rasuna maine in Piata Marii Adunari Nationale. Despre asta anunta un spot lansat de catre organizatori si difuzat la mai multe posturi TV.

Informatia a fost confirmata pentru ProTv si de catre membrul trupei Radu Sarbu. Tot maine la ora 19, trupa O-Zone urmeaza sa cante la Bucuresti. Nu se stie clar cum vor ajunge acolo din moment ce nu exista o cursa regulata spre capitala Romaniei. Dupa ce trupa s-a destramat, cei trei solisti s-au lansat fiecare in proiecte individuale, continuand cariere solo.

Melodia care i-a facut celebri este "Dragostea din tei", care a aparut in 2004. Baietii de la O-Zone vor canta pe o alta scena decat au evoluat ieri artistii din Rusia.

Astazi aceasta a fost schimbata si din rosie s-a facut albastra, iar in locul simbolurilor sovietice si a panglicii bicolore a aparut sigla PD-lui si cei trei trandafiri. Democratii spun ca ei vor organiza concertul de 9 mai, dar nu au vrut sa ne ofere detalii. Maine in tara noastra este marcat sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial si Ziua Europei. Oamenii spun ca vor sarbatori, conteaza mal putin ce.

”Ziua Victoriei ca mai mult s-a intiparit in memoria noastra”.

“Eu sunt din Rusia şi voi sărbători Ziua Victoriei”.”

"Ambele le vom sarbatori.”

”Cu o bucata de carne si cu doua vorbe.”

”Voi sta acasa”.

”O să ieşim la paradă cu copii cum se cuvine”.

Maine soferii ar fi bine sa ocoleasca centrul capitalei. Potrivit Inspectoratului General de Politie incepand cu ora 9 unele strazi vor fi inchise in perimetrul Mihai Viteazu si Ismail. Astfel ca circulatia transportul public va fi redirectionata.

Liviu BAZIUC, SEF INSECTORATUL NATIONAL DE PATRULARE: ”Transportul electric va fi redirectionat pe strada Bucuresti, iar cel din sectoarele Rascani, Ciocana pe strada Albisoara.”

Mai mult, oamenii legii nu exclud ca maine ar pute avea loc unele actiuni provocatoare, insa au evitat sa spuna despre ce este vorba.

Alexandru PANZARI, SEF INSPECTORATUL GENERAL DE POLITIE: ”Au fost primite careva informatii despre unele provocari de maine. Politia are destule resurse umane pentru a face fata”.

Mai multe ONG-uri si partide politice vor organiza evenimente dedicate zilei de 9 mai.Comunsitii si veteranii de razboi au anuntat ca vor participa la „Marsul Victoriei” spre Complexul memorial „Eternitate”.

Socialistii vor organiza un concert in Scuarul Academiei de stiinte si un miting in Scuarul Teatrului National de Opera si Balet.Concertul democratilor din Piata Marii Adunari Nationale va dura de la ora 10.00 pana la 23.00. Ordinea publica va fi asigurata in toata tara de 3000 mii de politisti.