Celebrul actor moldovean Mihai Curagau s-a stins din viata: "Cu adanca durere in suflet" - FOTO

Potrivit directorului artistic al teatrului National "Satiricus Ion Luca Caragiale", Sandu Grecu, acesta s-a stins din viata acasa si avea o boala grea.

Mihai Curagau, actor la Teatrul National "Satiricus Ion Luca Caragiale", s-a nascut la 15 august, anul 1943 in satul Balanesti din raionul Nisporeni.





Potrivit site-ului Satiricus, Curagau Mihai, actor, este unul dintre fondatorii Teatrul Naţional “Satiricus Ion Luca Caragiale”, un actor emblematic al acestui teatru unic în Republica Moldova, care anterior a evoluat la Teatrul naţional “Mihai Eminescu”. Pe scenele ambelor teatre a creat personaje memorabile, jucând în circa 50 de spectacole. De asemenea, un actor foarte solicitat în cinematografie, jucând circa 40 de roluri în filme de producţie autohtonă şi străină.

Ceea ce-l caracterizeaza pe actorul Mihai Curagau este firescul, naturaletea, veridicitatea personajelor pe care le creeaza, indiferent de genul de spectacol abordat. Se simte in largul sau si în dramă, si in comedie, si in satira, si in vodevil, si in spectacolul de varietati.

Este unul dintre fondatorii „Teatrului de miniaturi”, unde a jucat în peste 100 de scheciuri şi scenete. A jucat, de asemenea, în zeci de spectacole televizate şi radiofonice, a dublat peste 40 de roluri în filme.