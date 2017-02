Celule ca-n filme si un bloc special pentru detinutii cu dizabilitati. Proiectul noii inchisori ce va fi construita in locul penitenciarului 13 - VIDEO

Inchisoare ca in filme in loc de penitenciarul 13. Dupa ce acum un an, o companie olandeza s-a apucat sa proiecteze noua institutie, astazi cei de la ministerul justitiei au facut publica schita proiectului. In noua inchisoare, care se va afla la Bubuieci, este preconizata pentru o mie cinci sute de detinuti. De conditii speciale vor beneficia cei cu dizabilitati.