Centrul capitalei a fost blocat azi dimineata... pentru ca un protestatar a agresat un sofer, anunta IGP. Imaginile cu incidentul au fost publicate de oamenii legii - VIDEO

S-a circulat bara la bara pe mai multe strazi din capitala, iar circulatia rutiera in centrul capitalei a fost blocata, in aceasta dimineata, din cauza unui protestatar, care, potrivit IGP, a agresat un sofer in trafic. Asta au anuntat oamenii legii, printr-un comunicat postat pe facebook. Tot politia a publicat si imagini cu incidentul.