Centrul capitalei, colorat in rosu. Socialistii au organizat un miting antiguvernare, s-au lansat si in promisiuni inainte de alegerile parlamentare, iar manifestantii au scandat lozinci - VIDEO

Centrul capitalei s-a colorat astazi in rosu. Socialistii au organizat un miting antiguvernare, desi in mare parte au criticat opozitia. S-au lansat si in promisiuni inainte de alegerile parlamentare - salarii de pana la sase sute de euro, asistenta medicala gratuita sau inchiderea oficiului NATO din Chisinau sunt doar cateva dintre ele. La eveniment au participat, potrivit politiei, 12 mii de oameni, iar de rand cu parintii au zgribulit in frig si copiii.