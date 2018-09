Centrul capitalei s-a transformat astazi intr-o imensa pista de alergat. In jur de 500 de copii, au demonstrat cat de rezistenti si rapizi sunt, in cadrul unui maraton - VIDEO

Primii care s-au aliniat la start au fost baietii. Increzuti in propriile forte, acestia au alergat cat au putut de repede. Primul care a trecut linia de finish a fost Darius. Desi are doar 7 ani, baiatul participa deja a doua oara la maraton.

“A fost greu, dar am alergat mai rapid si am reusit. Ma ocup cu baschetul, aerobica imi place foarte mult sportul.”

Mama lui Darius spera ca fiul sau va deveni un sportiv cu renume.

“Sunt o mama mandra, a unui baiat bravo, istet, anul trecut a ocupat locul 2 anul acesta a avut ca scop locul 1 este bravo si ma madndres enorm.”

Au urmat fetele, care au fost impartite pe categorii de varsta.

“Nu am fost niciodata, am emotii foarte mari si chiar ma bucur. Astazi e o zi minunata pentru mine, chiar e foarte placut si mi-a placut foarte mult.”

Nu s-a trecut insa fara incidente. Din dorinta de a fi primii, unii s-au imbulzit si erau cat pe ce sa se calce in picioare. Toti participantii s-au ales cu medalii. Primul maraton pentru copii a fost organizat in 2015 iar de atunci a devenit o traditie. Anul acesta au participat 500 de copii, cu varstele cuprinse intre 5 si 14 ani. Picii au alergat pe distante de la 400 pana la 2000 de metri in dependenta de varsta.