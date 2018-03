Centrul de Excelenta in Energetica a ramas fara... energie electrica. De trei zile, studentii stau la lectii fara lumina. Si in camin e intuneric. Ce spun autoritatile - VIDEO

Studentii centrului de excelenta in energetica si microelectronica, de pe strada Mihail Sadoveanu din sectorul Ciocana, isi incep si incheie programul in acelasi mod – pe intuneric. Curent nu este nici in priza, nici la bec.

Loreta LISNIC, REPORTE PRO TV: „De aproape trei zile studentii colegiului nu mai au curent electric. Iar atunci cand se innopteaza afara si vor sa-si faca temele se folosesc de lampa de masa, care functioneaza pe baza de baterii.”

„Un cablu de la lumina s-a rupt si nu gasesc de unde. Cu flasul de la mobil ne descurcam. -Si daca telefonul mobil se descarca? -Ne culcam.”

„-Voi sunteti la microelectronica, nu ati incercat sa reparati firul? -Este la 2-3 m sub pamant, noi nu putem sa-l reparam.”

De obicei, studentii isi prepara bucatele la plita electrica aflata in bucataria de pe etaj. Asa ca, daca nu-i curent, nu-i nici mancare. Si cum nu au o alta solutie – tinerii cumpara hrana gata preparata de la magazin, iar astfel cheltuie mai multi bani.

„Nu avem cu ce sa pregatim ceva bucate. Sa cumperi este foarte greu.”

„De la magazin cumparam mancare. Cand se innopteaza stam pe intuneric. Ne-au spus ca o sa aprinda, dar nu stiu nici ei cand.”

Nici frigiderele de pe etaj nu functioneaza. In acest caz, studentii au improvizat un congelator... la fereastra, unde si-au pus pungile cu alimente. Necazurile nu se opresc aici. Le este greu sa faca dus sau sa-si pregateasca temele.

„Nu ai unde sa te speli, este incomod sa-ti faci temele pentru acasa. Telefonul nu ai unde sa-l incarci pentru a vorbi cu familia.”

In mod normal, studentii caminului au curent incepand cu ora 6 dimineata. Cum bate ora 23, acesta iar se deconecteaza. Se conformeaza pentru ca asa e legea, spun ei.

„La 11 seara se stinge cand e somnul.”

"Ne este greu ca nu avem lumina noaptea, dar folosim lampi. Multe cazuri a fost cand copiii care lasau ceva in aprins putea sa fie un incendiu dimineata cand se aprindea.”

O angajata a caminului ne-a spus ca acum, cand nu au lumina, studentii primesc apa fierbinte si ceva de-ale gurii de la administratie. VOX„A fost indicat sa li se puna apa calda pentru ceai, o masa cu tartine. Astazi s-a facut din contul administratiei. Pana seara ne-au promis ca o sa fie si lumina.”

Tot de trei zile, curent electric nu este nici in salile de curs. Bibliotecara institutiei sustine ca a fost gasit firul defectat si ca se lucreaza pentru a rezolva problema.

Administratia Centrului de excelenta in energetica si microelectronica nu a fost de gasit pentru a comenta situatia. Reprezentantii Union Fenosa ne-au spus ca a fost o problema interna si ca in aceasta seara, studentii vor avea lumina.