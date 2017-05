Centrul National de Prevenire a Abuzului fata de Copii a lansat o campanie prin care isi propune sa reduca din riscurile exploatarii sexuale sau traficului in randurile adoslescentilor moldoveni - VIDEO

Istoria Paulei este una reala, desi numele si vocea celei care a ajuns sa fie traficata au fost schimbate. La fel si istoria lui Sergiu care a devenit sclavul unei firme-fatoma peste hotare.

Cele povestite de acesti tineri nu sunt lucruri inventate. Centrul National de Prevenire a Abuzului sustine ca a cunoscut si a consultat adolescenti care au trecut prin astfel de drame si ca problema exploatarii sexuale si a traficarii adolescentilor este grava pentru Moldova.

Asa ca ONG-ul a lansat astazi o ampla campanie menita sa previna astfel de situatii si sa educe corect adolescentii. Mai ales cei care nu pot sau se rusineaza sa discute cu parintii lor.

Intai de toate a fost lansat un site care functioneaza ca un… parinte. 12Plus.md. Aici adolescentii vor putea gasi raspunsuri la multe din intrebarile care-i preocupa. Patru psihologi vor sta de vorba cu tinerii. Astfel, adolescentii vor putea adresa intrebari, iar psihologii vor purta discutii cu ei on-line.

Pe langa asta, psihologii de la Centrele prietenoase tinerilor vor forma grupuri de adolescenti care sunt dispusi sa discute despre subiecte sensibile din viata lor si vor avea mai multe intalniri... de suflet.

CNPAC sustine ca numarul infractiunilor comise impotriva copiilor si adolescentilor a crescut in ultimii ani de la peste 600 in 2010 la aproape o mie in 2016, fiind vorba de abuz fizic si sexual, exploatare si trafic.