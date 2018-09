Cum arata centrul pentru cainii vagabonzi in care municipalitatea a investit un milion de lei: animalele vor fi sterilizate si eutanasiate - VIDEO

Inca de la intrarea pe teritoriul fostei necropole de animale, situata langa gunoistea de pe strada Uzinelor esti intampinat de zeci de caini care au fost stransi de prin oras. Aici, doi muncitori pregatesc locul unde vor fi amenajate cele 50 de voliere.

Alaturi, se afla incaperile intunecoase in care pana nu demult erau adusi si inchisi patrupezii. De cealalta parte a curtii, se afla si cabinetul veterinarului. Aici, sala a fost partial pregatita pentru operatii, fiind dotata cu instrumente si lucruri primite din donatii.

Totusi, nu pare ca aici sa fie nevoie de tocmai un milion de lei, iar consilierul primarului interimar ne-a spus ca, deocamdata, vor fi utilizati doar 300 de mii. Cel care se va ocupa de sterilizarea si eutanasierea cainilor este medicul veterinar Sergiu Bulat. Acesta spune ca, ajuntat de o asistenta medicala, va putea steriliza pana la 10 caini pe zi.



Sergiu BULAT, MEDIC VETERINAR “Facem interventi chirugicala dupa care animalelolor li se pune numar si dupa care animalul se da in valiere, si dupa cinci zile vor fi transportati la locul de unde au fost adusi.”

Doar animalele bolnave vor fi eutanasiate, spune medicul.

Sergiu BULAT, MEDIC VETERINAR“Fie ca cele de rabie sau cele grav bolnave.”

In prezent cainii care se afla pe teritoriul necropolei sunt hraniti zilnic doar de catre Valentina Dudnic, fondatoarea organizatiei de protectie a animalelor. Aceasta spune ca proiectul initiat de primarie ar trebui sa aiba o continuitate.



Valentina DUDNIC, FONDATOARE, ORGANIZATIA “ALGA” “Asta a mai fost dar esuat, incercam a doua oara, eu as vrea sa cred ca nu este un truc electoral si imi pare rau ca nu vrea sa faca parteneriate cu ONG-urile, noi am putea sa ne ocupam ca ei sa fie adoptati. O data ce revin in strada exista riscul ca caini sa fie omorati cu sange reci sau vanati.”

Femeia spune ca zilnic la Piata Centrala se vand centuri si blanuri din piele de caine confectionate in conditii casnice. Echipa noastra a mers impreuna cu femeia la piata. Desi atat paznicul, cat si alti comercianti ne-au spus unde putem gasi acesti vanzatori, nu am mai reusit sa dam de ei.







“Pieile sunt acolo”





Primarul interimar Ruslan Codreanu spune ca animalele vor sta in centru doar cateva zile. Scopul este ca in urma sterilizarii intensive, care se va desfasura timp cateva luni, sa fie redus numarul maidanezilor.





Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR CHISINAU “Ei sunt multi prea multi pentru ai tine acolo, nu acesta este scopul nostru e sa avem in centrul de sterilizarea in conditii umane sa avem grija de caine, masiv in 2,3 luni de ziel e 3 mii de caini’’

Centrul ar urma sa fie deschis pana la sfarsitul acestui an, spune primarul interimar. In luna aprilie Ruslan Codreanu a semnat o dispozitie prin care a interzis tratamentul inuman al cainilor vagabonzi dar si al pisicilor. Intre timp, pedepsele pentru maltratarea animalelor au fost insaprite in acest an.