Cere si ti se va da. A inceput sezonul de incalzire in capitala. Chiar daca primarul interimar a semnat dispozitia, agentul termic va ajunge in calorifere, doar dupa ce locatarii vor depune cerere la Termoelectrica - VIDEO

Cere si ti se va da. Cam in acest fel vor primi caldura in apartamente, locuitorii capitalei. Desi primarul interimar a semnat inca vineri dispozitia prin care se da stat sezonului de incalzire in Chisinau, pana astazi au fost conectate doar 36 de cladiri, dintre care doar 4 sunt blocuri locative, restul sunt spitale, scoli si oficii.