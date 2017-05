Cerea pana la 20 de mii de euro de la inculpatii pentru omoruri si violuri pentru ca expertiza psihiatrica sa arate ca nu aveau descernamant in momentul in care au comis infractiunile. Psihiatra, retinuta de CNA

O femeie, medic expert in psihiatrie de la Spitalul Clinic Republican de Psihiatrie si concubinul ei au fost retinuti de politie. Potrivit ofiterilor CNA femeia, in complicitate cu iubitul ei, efectua expertize psihiatrice inculpatilor de omoruri si violuri, iar in schimbul unor sume de bani, le elibera certificate care demonstrau ca acestia nu aveau descernamant in momentul in care au comis infractiunile de care sunt invinuiti.