Cereau bani de la agenti economici, iar in schimb nu-i amendau pentru incalcari. Detalii noi in cazul perchezitiilor de la Fisc: sase persoane banuite, printre care un angajat retinut, iar altul dat in cautare

Dupa ce timp de mai bine de trei ore ofiterii SIS si procurorii anticoruptie au facut perchezitii la Directia de Control Fiscal, mascati l-au retinut pe inspectorul principal Eugeniu Zubco. Desi nu a fost incatusat acesta a fost escortat din sediu pana la o masina care a plecat imediat dupa ce acesta a urcat in ea.

Mascatii au ridicat din biroul acestuia un calculator si mai multe documente. Seful adjunct a Directiei Control Fiscal spune ca nu stie despre ce e vorba, insa sustine ca doar inspectorul Eugeniu Zubco ar fi vizorul oamenilor legii.

Dupa efectuarea perchezitiilor, conducerea FISC a refuzat sa discute cu presa, insa purtatorul de cuvant al institutiei ne-a spus ca angajatii colaboreaza cu organele de ancheta si ofera toate informatiile pe care acestia le solicita.

Olga BACIU , PURTATOR DE CUVANT, FISC: “Nu putem sa va spune detalii.”

Procuratura Anticoruptie a anuntat in aceasta dupa-amiaza ca a fost pornita o cauza penala in care sunt vizati 6 angajatii ai Inspectoratului Fiscal si doi agenti economici. Anul trecut in perioada februarie – martie angajatii FISC ar fi luat de la un agent economic 180 000 de lei pentru a accepta o cerere depusa catre institutie privind restitutirea TVA din exportul de fructe.

Iar de la un alt om de afaceri au cerut 70 000 de mii de lei pentru a nu documenta incalcarile companiei acestuia. Dintre cei sase inspectori vizati, patru patru sunt cercetati in libertate, iar unul este dat in cautare.

Eugeniu Zubco, inspectorul retinut astazi pentru 72 de ore este supectat ca ar fi pus la cale aceasta schema. El risca inchisoare de pana 10 ani si amenda pana 400 de mii de lei. Nu am reusit sa dam de avocatul acestuia. Serviciul Fiscal de Stat a declarat intr-un comunicat ca isi exprima regretul pentru situatia in care angajatul sau a fost implicat.