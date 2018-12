Ceremonii dedicate unui secol de la Marea Unire au avut loc si in alte localitati ale tarii. La Soroca, mai multi tineri au organizat un mars automobilistic - VIDEO

La Soroca, centenarul Unirii a inceput cu un mars automobilistic, iar apoi mai multi unionisti s-au adunat in Piata Libertatii cu drapele si pancarte. Dupa ce au cantat si au dansat in Piata Libertatii, unionistii au pornit in mars spre cetatea Soroca.





Acolo, oamenii s-au prins in Hora Unirii in jurul cetatii. Iar la Causeni, in satul Zaim, Marea Unire a fost sarbatorita cu inaugurarea aleii Domnitorilor romani.

Pe aleea Domnitorilor se afla busturile lui Mircea cel Batran, Alexandru cel Bun, Stefan cel Mare, Mihai Viteazu, Vlad Tepes si Alexandru Ioan Cuza, care au fost realizate de un mester din Romania.

La eveniment au venit mai multi localnici, care au ramas impresionati de sarbatoare.Busturile au fost realizate cu suportul finaciar al localitatii Poiana Campina din Romania.