Cerere in casatorie la Targul de Craciun. Cum si-a cerut iubita de mireasa un tanar din capitala. Ce a raspuns tanara la intrebarea "Vrei sa fii sotia mea?" - GALERIE FOTO/VIDEO

Dupa ce mai multi artisti costumati in Mos Craciun au interpretat la trompeta o piesa de Craciun pe ecranul de pe scena targului de pe strad 31 august a aparut poza cuplului, iar Dumitru Leanca si-a cerut iubita in casatorie. Dupa un DA, hotarat Natalia Plesca a primit un buchet mare cu trandafiri rosii.

Dumitru: "Am ales asa o zi mai de sarbatoare. Mi-a placut ambianta de aici. E frumos, e fain. Suntem de 2 ani impreuna si am zis ca ori azi ori niciodata. Eu de mult m-am decis, dar azi a fost ziua potrivita. Sa va spun sincer in 5 minute am ales inelul."

Natalia: "Sunt emotionata. Nu m-am asteptat. Eu pur si simplu am fost invitata la o plimbare in oras. E o surpriza placuta din partea lui Dumitru, el este asa mai tacut si nu m-am asteptat sa organizeze asa ceva. I-am spus un mare DA."



Natalia a invatat la contabilitate, iar Dumitru la drept. Ambii au cate 30 de ani si sunt din Chisinau. Cererea a fost organizata de o agentie de profil. Barbatul spune ca a ales Targul de Craciun pentru acest eveniment, deoarece a vrut sa prinda si atmosfera sarbatorilor de iarna.