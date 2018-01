Cerere inedita in casatorie, de Revelion, pe scena de la Orhei. Cum si-a cerut un tanar, iubita de mireasa: "Stiu ce i-ai scris lui Mos Craciun". Ce a raspuns fata la intrebarea "Gingasa mea floare, vrei sa fii sotia mea?" - VIDEO

In timpul concertului, Irina a fost invitata pe scena si a fost intrebata ce i-a scris lui Mos Craciun. Prezentatorul a spus ca stie ce cadou isi doreste. La un moment dat a inceput sa cante o melodie pe care tanara a cunoscut-o si pe scena a aparut Marin, care i-a spus:

"Scumpa si gingasa mea floare, te-am intalnit acum ceva timp in urma, ne-am cunoscut prin telefon, te-am vazut din prima zi si m-am indragostit de tine, te-am dat o simpla intrebare - vrei sa fii prietena mea? Tu ai spus ca vrei sa te mai gandesti, fiind mai rapid si smecher nu am asteptat de loc. Vreau sa-ti doresc acest buchet de flori pentru asteptarile tale si mai am o mica surpriza pentru tine si inca o intrebare la care nu o sa-ti dau nici macar un minut sa te gandesti: "Vrei sa fii sotia mea...vrei sa fii sotia mea?"

Raspunsul Irinei a fost cel asteptat, un DA hotarat.