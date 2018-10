Cetatenii cu identitati false ar putea vota la alegerile palamentare din februarie, iar persoanele inexistente pot obtine statut de alegator. Investigatie Rise Moldova - VIDEO

Iurie SANDUTA, AUTORUL INVESTIGATIEI: “Am incercat sa vedem daca exista persoane cu identitati false cu drept de vot. Sunt persoane care au aparut in alte investigatii despre cetatenii false. Am pornit de la ei.“

Asa, jurnalistii de la Rise au aflat despre Ala Lerman, o fetita nascuta in 1977 si decedata doi ani mai tarziu. In 2001, datele ei au fost folosite pentru a crea o identitate falsa. Astfel, o tanara care pe atunci avea 20 de ani a preluat acest nume si a devenit Alla Lerman.

Impreuna cu un ucrainean, a organizat un coridor de emigrare in Germania pentru cetateni din Moldova si Ucraina.

Cei din urma achitau sume mari de bani si, in schimb, primeau identitati false, preluate de la evrei decedati in tara noastra. Schema a fost descoperita de Ambasada Germaniei la Chisinau, iar cei doi au ajuns in judecata.

Iurie SANDUTA, AUTORUL INVESTIGATIEI: “A fost interesant sa vedem ca aceste persoane nu apar ca cetateni, dar apar in Registrul Alegatorilor. “

Nimeni cu numele Alla Lerman nu a fost gasit in Registrul de Stat al Populatiei. In schimb, in Registrul de Stat al Alegatorilor figureaza o asemenea persoana. Mai mult, jurnalistii de la Rise au reusit sa o includa pe listele electorale in afara tarii.

Reprezentantii de la Comisia Electorala Centrala nu ne-au putut explica cum o persoana inexistenta ori cu o identitate falsa, poate sa obtina statutul de alegator. Responsabilii ne-au spus ca vor investiga aceasta situatie.

Iurie SANDUTA, AUTORUL INVESTIGATIEI: “Nu au putut sa ne explice clar care de fapt e problema.“

Asemenea cazuri sunt multe, spune autorul investigatiei.

Iurie SANDUTA, AUTORUL INVESTIGATIEI: “O sa publicam un alt articol despre mai multe persoane, care erau cautate de INTERPOL si FBI, care au drept de vot, chiar daca nu sunt oficial cetateni moldoveni.“