Cetatenie moldoveneasca si bani. Autoritatile se chinuie din rasputeri sa atraga investitii in tara si le promit celor care baga bani in economie marea si sarea - VIDEO

Potrivit unui nou proiect al ministerului Economiei, pot primi bani de la stat investitori din tara sau din afara, iar cateva conditii sunt ca acestia sa nu aiba datorii la buget si ca numarul locurilor de munca nou create sa nu scada in primii 3 ani.

Octavian CALMAC, MINISTRUL ECONOMIEI SI INFRASTRUCTURII: ”Statul este gata sa ofere 40 de mii de lei pentru fiecare loc de munca creat, cu conditia ca exista mai mult de 100 de locuri de munca create, ca aceste persoane care sunt angajate primesc mai mult de 75% din salariul mediu pe economie, care in prezent este de 5600 de lei, dar la anul il prognozam de 6150 de lei.”

Ministrul Economiei promite ca proiectul va fi pe masa cabinetului de ministri intr-o luna, iar programul va incepe sa functioneze din 2018. Nu este singura facilitate pe care o ofera autoritatile doar vor veni investitorii. Le dau gratis chiar si cetatenie moldoveneasca. Saptamana trecuta Guvernul a aprobat regulamentul prin care statul va verifica daca cei care investesc in tara si vor in schimbul investitiei cetatenie - au reputatie ireprosabila.

Veaceslav NEGRUTA, EX-MINISTRUL FINANTELOR: ”Aceste filtre sunt inventate si sunt doar in mintea autorilor acestui proiect. De fapt, interesul este de a legaliza anumite sume de bani, aici prin RM. Respectiv, provenienta sau originea lor poate sa fie inclusiv din tari care nu prea ofera informatii si nu dispun de prea multe informatii despre acesti cetateni.”

Alexandru LUPUSOR, DIRECTOR EXPERT-GRUP: ”Investitiile in economie trebuie sa fie atrase nu prin asemenea inovatii legislative, ci prin imbunatatirea protejarii dreptului imobiliar a investitorilor, sporirea nivelului de certitudine a politicilor fiscale, vamale si lupta cu coruptia este cea mai buna strategie pentru atragerea investitorilor.”

De cealalta parte unul dintre autorii ideii, presedintele Parlamentului, da de inteles ca autoritatile se vor asigura ca banii sunt curati.

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: ”Bineinteles, trebuie sa existe mecanisme clare de verificare a provenientei sumelor respective, sa nu provina din activitate terorista, activitate criminala sau spalare de bani si, bineinteles, reputatia acelor persoane care vin.”

Potrivit proiectului, vor putea primi cetatenie cei care vor investi cel putin 250 de mii de euro in cateva domenii stabilite de stat, de exemplu, in sectorul imobiliar sau in sectorul financiar public. Investitorul este eligibil doar daca nu are antecedente penale si daca nu au probleme cu justitia nici el, nici rudele sale.