Cetatenii nu vor mai prezenta cazierul juridic, asigurarea medicala si alte trei documente tiparite pe foaie. Actele vor fi transmise de la o institutie la alta in format electronic - VIDEO

Eugen URSU, DIRECTOR AGENTIA DE GUVERNARE ELECTRONICA: "Legea cu privire la schimbul de date a fost aprobata. Acum urmeaza un set de documente normative a guvernului ca sa puna in aplicare aceasta lege. Pana in 2020 vom incerca sa depunem efort ca cetateanul sa prezinte doar acele documente de care are nevoie."

Din opt octombrie nu va fi nevoie sa prezentati pe hartie nici certificatul medical, patenta de intreprinzator si certificatul privind lipsa datoriilor la stat. De asemenea, toate documentele vor putea fi solicitate la un ghiseu unic al Agentiei Servicii Publice, in format electronic sau pe hartie.

Autoritatile spun ca in felul acesta, cetatenii vor avea mai putine cheltuieli, dar si drumuri de facut pentru obtinerea actelor.