Chef mare la Balti! Fiind dat in cautare internationala, Renato Usatii a organizat un concert fastuos. Primarul i-a felicitat pe cei prezenti in centrul orasului, prin skype. Cum s-au distrat mii de oameni de Revelion - VIDEO

Muzica, dans si voie buna in noaptea dintre ani a fost si la Balti. Oamenii veniti in centrul orasului pentru a sarbatori venirea Noului An s-au distrat pana in zori. Pe scena au urcat interpreti autohtoni, cum ar fi Pasha Parfeni, Doina Sulac, trupa Lume, dar si altii.

Primarul Renato Usatii, dat in cautare internationala i-a felicitat pe cei prezenti printr-o inregistrare video. Acesta le-a reaminit locuitorilor capitalei de nord ca isi doreste un referendum privind demiterea sa.

Renato USATII, LIDER PARTIDUL NOSTRU: “Atacurile impotriva orasului Balti devin din ce in ce mai agresive. Si acea decizie, care a fost luata in ajun de Revelion, a depăşit orice limita. Aşa ca am decis ca singura cale de a pune la punct inamicii este initierea unui Referendum.”

Acum cateva zile, Usatii spune ca Pavel Filip nu a urmarit decat sa-i denigreze imaginea, atunci cand a trimis carabinerii sa evacueze gunoiul de la Balti. Guvernul a refuzat sa comenteze.

In vara anului 2016 Usatii a plecat la Moscova, iar ulterior pe numele sau a fost emis un mandat de arest, fiind dat in cautare internationala. Renato Usatii este acuzat ca, in 2010, ar fi comandat asasinarea bancherului rus Gherman Gorbuntov. Usatii se declara nevinovat.