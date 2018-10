De Hramul Orasului, chef si voie buna a fost nu doar in PMAN, dar si in parcurile din capitala: zeci de locuitori au profitat de vremea buna si au incins gratarele si chiar s-au scaldat in lacuri - GALERIE FOTO

VIDEO IN CURAND

Temperaturile pozitive au adunat astazi zeci de petrecareti in parcurile capitalei, iar carnea gatita la gratar, tulburelul sau berea au stat in capul mesei.

“ Am venit cu familia, un pic la natura nea dat domnul o zi asa frumoasa, e pacat sa o ignoram, niste frigarui niste gustari ceva asa de casa.”



“ Facem un frigarui de ziua orasului- De ce nu ati mers in centrul capitalei- Acolo e aglomeratie, te calca peste piciaore nu e interesant. Astazi e o zi frumoasa e bine de frigarui, la natura ca a mai ramas putin.”

Ca sa nu sa se plictiseasca prea repede, oamenii au jucat volei sau narde.

Pentru unii veremea de afara a fost perfecta pentru a se scalda in lac.

“ O atmosfera formidabila ca si cum suntem in mijlocul verii, am venit cu prietenii, ducem un mod activ de viata, jucam volei, ne scaldam, anotimpul formidabil trebuie de petrecut in sanul naturii.”

Unii au decis sa fie mai inventivi si au pregatit nu doar carne la gratar.

“ Pregatim un pilaf de hramul orasului, celebram in sanul naturii, orez, carne de porc.”