Au dat muzica tare si au sarbatorit cu rudele, la o masa rotunda. Asa a fost marcat hramul la Budesti, unde gospodinele au roit la bucatarie de dimineata - VIDEO

Pentru ca este sarbatoare in sat, Galina Proca s-a pregatit minutios si a gatit tot felul de mancaruri.

Galina PROCA: “Carne, racitura, placinte.”

A avut grija sa umple masa cu bucate. Mai ales ca tot azi isi sarbatoreste ziua de nastere. Implineste 60 de ani.

Galina PROCA: “Vine fiica din New York.“

Asa ca, pregatirile au fost intrerupte de zecile de mesaje de felicitare. A rasunat muzica in centrul satului inca de dimineata. Carnea a sfarait pe gratare, iar localnicii au ciocnit cate un paharut. Unii au fost premiati. De exemplu, acest cuplu, care a sarbatorit nunta de aur.

Gheorghe VIRTICUJ: “Crestem nepoteii.- Cati aveti? - 5 nepoti si o nepotica."

Acum 50 de ani, Gheorghe Virticuj a intalnit-o pe Valentina in Crimeea, unde a slujit in armata. In scurt timp, femeia a lasat totul si a venit in Moldova, unde s-a si casatorit.

Valentina VIRTICUJ: “Mi-a placut, daca am trait impreuna 50 de ani.“

Cuplul a primit o diploma si un plic cu bani.

“500 de lei. O sa-i pastrez. O sa ma gandesc de ce am nevoie si atunci o sa-i cheltui. Cu veniturile noastre, este foarte greu sa traiesti.“

S-a ales cu un cadou si aceasta batrana, fiind cea mai in varsta persoana din Budesti. La cei 91 de ani, spune ca a prins vremuri grele, dar a trecut peste toate dand dovada de disciplina si ambitie. Ca sa castige un ban, a invatat din mers si a fost prima femeie lacatus din localitate.

Sofia PADUTINA: “Picii au primit jucarii si s-au distrat alaturi de parinti. Primaria din sat a anuntat un sir de distractiii pana la miezul nopti."

Nina COSTIUC, PRIMARUL SATULUI BUDESTI: “De Sfantul Arhanghel Mihail, sarbatorit anual pe 19 septembrie, mai multe localitati din tara marcheaza hramul, intre care orasul Criuleni, dar si cateva sate din Dubasari si Soldanesti."