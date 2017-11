Chef si voie buna la Comrat. Dupa o luna gagauzii au sarbatorit inca odata Ziua Vinului: "Gustos si de calitate" - VIDEO

Veselie mare a fost la Comrat unde, gagauzii au s-a sarbatorit Ziua Vinului. Licoarea lui Bahus a curs rauri, iar localnicii nu au mai numarat paharele date peste cap. Mai ales, ca la multe tarabe acesta se dadea gratis.

“Vinul e foarte gustos. Ma bucur ca este asa sarbatoare in Gagauzia.”

“Acesta este un vin Cabernet. Este gustos si de calitate. Pentru prima data vad atata lume la sarbatoare.”

Acest barbat a venit din Ucraina. Spune ca a auzit la radio despre festivalul vinului de la Comrat.

“Sunt de la Odessa, iar noi asa vin nu avem.”

Nu au lipsit nici bucatele traditionale, pregatite de gospodine dupa retete speciale.

“Carnea de porc o fierbem doua ore in bere neagra, apoi o punem la gratar cu miere.”

Delegatii din 15 tari au venit sa guste din vinul gagauzilor. Iar unii oficiali s-au incumetat sa stoarca si struguri la teasc.

In straie traditionale, bascanul autonomiei, Irina Vlah s-a perindat de la o taraba la alta, gustand din tulburel.

Irina VLAH, BASCAN, AUTONOMIA GAGAUZA: “O femeie gagauza umbla iata in asa costum ca la mine. Neaparat trebuia sa fie capul acoperit, la sarbatori isi prindea o floare si se imbraca in bunda.”

Vinificatorii din Autonomia Gagauza spun ca sarbatoresc Ziua Vinului cu o luna mai tarziu, deoarece asteapta ca acesta sa se aseze in butoaie si sa fie mai bun. Festivalul se organizeaza al 10-lea an in prima duminica din luna noiembrie.