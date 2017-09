Chefuia cu un prieten si doua femei, intr-un apartament inchiriat din Causeni, iar cand a vazut cine bate la usa, a sarit de la etaj si a murit la scurt timp

Totul s-a intamplat ieri, in jurul orei 16:00. Potrivit politiei, barbatul de 48 de ani, impreuna cu un amic si doua femei, au mers sa se distreze intr-un apartament inchiriat de catre una dintre cele doua femei, intr-un bloc din Causeni.

Cand intrau in apartament, ar fi fost vazuti de catre una dintre prietenele sotiei unuia dintre cei doi barbati.

Imediat, aceasta a sunat-o pe femeie si i-a spus ca sotul ei se afla intr-un apartament cu doua femei.

Sotia a decis sa mearga si sa vada daca este adevarat, iar in momentul in care a batut la usa apartamentului in care se aflau cei patru, speriat, sotul ei a sarit de la etajul 4.

Imediat, la fata locului a ajuns politia si ambulanta, iar barbatul a fost transportat in stare extrem de grava la spitalul raional Causeni. Dupa cateva ore de agonie, barbatul s-a stins.

Autoritatile urmeaza sa stabileasca circumstantele in care s-a produs tragedia.