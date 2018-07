Cheltuielile partidelor fara donatii in primul semestru al anului 2018: Partidul Liberal vs Partidul Comunistilor - DOC/ZdG.md

Numarul finantatorilor Partidului Comunistilor (PCRM) si a Partidului Liberal (PL) a scazut drastic in mai putin de doi ani. Daca in 2016, PCRM indica donatii in valoare de 870 de mii de lei, iar PL - 484 mii de lei, in primul semestru al anului 2018, partidele nu au dezvaluit nici o donatie, scrie ZdG.md.