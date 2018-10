Chiar daca sunt interzise, orasul este plin cu butelii de gaz - asta o spun locuitorii capitalei. Acolo unde lipseste reteaua de gaz, oamenii sunt nevoiti sa foloseasca gazul din butelii: "Costa mai ieftin decat energia electrica" - VIDEO

„Eu stiu ca el are, usa in usa traim, i-am spus dar ce folos, mi-a da una in cap intr-o seara. As dori sa fie un control strict si sa le puna asa o amenda, ca sa le treaca dorul de butelii.”

Locatarii care au astfel de vecini recunosc ca nu ii lasa obrazul sa ii denunte.

„-Cunoasteti pe cineva care are?- Numa nu la camera.”

Oamenii spun ca nu isi amintesc cand ultima data cand au avut loc inspectii tehnice la ei in bloc. De altfel, responsabilii spun ca buteliile de gaz pot fi folosite doar in casele cu doua etaje si nu mai inalte.

„Ar trebuie sa faca verificari, daca nu s-a uzat, daca nu iese pe undeva gaz, mai ales la oamenii in varsta, ar trebuie sa vinsa sa instructeze lumea, uitati-va cate se intampla.”

De altfel, nu exista un registru al consumatorilor casnici de gaze lichefiate si nici o lege care sa reglementeze aceasta procedura. Atentionarea vine din partea Agentiei pentru Supraveghere Tehnica care spune ca din aceasta cauza, fiecare isi poate procura astfel de accesorii la intamplare.

Vladimir ARION, INSPECTOR PRINCIPAL AGENTIA PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICE: “Problema utilizarii gazelor lichefiate a aparut un gol. Nu este reglementata furnzarea lor la consumatorii casnici si respectiv nu se urmareste soarta, modul si conditiile de utilizare a gazelor lichefiate. Sistemul vechi prevedea ca furnizorul aporviziona consumatorii casnici, le efectua schimbarea, testarea, repararea sau lichidarea. Actualmente sistemul asta nu exista.”

Angajatii statiilor peco din capitala, sustin ca zilnic vin oameni care vor sa-si alimenteze buteliile, ei insa ar refuza sa-i deserveasca.

„Ei vin dar noi nu avem dreptul sa-i incarcam. - Aveti dispozitive speciale acolo pentru butelii!- Unde vedeti?- Acolo sunt puse!- Nu incarcam, sunt pentru butelii dar noi nu incarcam.”

„Vin oamenii si se adreseaza, da noua seful ne-a spus sa nu incarcam.”

Specialistii spun ca diferenta de pret dintre utilizarea gazului lichefiat si a curentului electric, este de aproximativ 20 la suta.

Victor PARLICOV, FOST DIRECTOR AGENTIA NATIONALA PENTRU REGLEMENTARE IN ENERGETICA: “Daca un litru de gaz lichefiat costa in prezent 10,30 lei, pai energia electrica necesara pentru a produce aceeasi energie este de 12 lei.”

In ciuda acestei diferente mici de pret, oamenii opteaza pentru gazul lichefiat deoarece au acasa aragaze vechi, usor de conectat la butelii. Cele moderne, costa mii de lei.

Victor PARLICOV, FOST DIRECTOR AGENTIA NATIONALA PENTRU REGLEMENTARE IN ENERGETICA: ”Echipamentele eficiente, moderne sunt relativ scumpe, respectiv vulnerabili sunt exact consumatorii saraci. Echipamentele vechi consuma multa energie, asa ca pentru un consumator sarac, el prefera sa economiseasca cumparandu-si o plita simpla si o butelie de gaz care o schimba periodic.”

Dupa incidentul de acum doua zile de pe Bulevardul Moscovei, viceprimarul capitalei, Nistor Grozavu, a cerut ca toate blocurile din capitala, care au mai mult de 9 etaje si nu sunt alimentate de gaze naturale, sa fie verificate. El spune ca in mod normal, in astfel de cladiri trebuie sa aiba loc controale, cel putin o data pe an.

Grozavu presupune ca in blocul din sectorul Rascani, distrus de explozie, nu au fost efectuate inspectii. Primaria municipiului Chisnau a deschis o linie fierbinte care activeaza nont stop, iar cetatenii pot denunta oamenii care utilizeaza butelii cu gaz in blocuri de locuit la numerele de telefon afisate pe ecran.