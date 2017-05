Chiar daca sunt trecuti de prima tinerete isi doresc sa fie in pas cu tehnologiile. O biblioteca din capitala ofera varsnicilor posibilitatea de a descoperi tainele internetului - VIDEO

Doamna Svetlana are 65 de ani si vine in fiecare zi de joi si marti la biblioteca Adam Mickiewicz din capitala, unde pentru o ora si jumatate devine din nou eleva.





,,-Selectam imaginea si facem clik pe drepta, pentru a mari alegeti demisiunea. -Eu am obosit, nu inteleg.’’





Inca nu manuieste bine mouse-ul, dar vrea sa invete. S-a apucat de studii imediat dupa ce a primit in dar un calculator de la copiii sai aflati peste hotare. Cel mai mult vrea sa stie cum sa utilezeze retelele de socializare, care i-ar permite sa i-a legatura cu cei trei copii aflati la mii de km.





"Ei mi-au dat un calculator mai folositor, ei s-au cumparat unul mai performant, iata eu am imbogatit si mai vreau sa ma mai devolt oleaca, sa fiu si eu baba mai moderna."





Eugenia Turchina este o mesterita populara care a realizat ca internetul i-ar fi util pentru a-si dezvolta activitatea.





“Sunt membră a Uniunii Meşterilor Populari, uneori am nevoie să apelez la internet pentru a mă inspira din lucrările altor artişti sau pentru a afla despre diverse iarmaroace concursuri şi completa anchete de participare.”





Daca pentru generatia tanara internetul este un prieten, pentru cei varsnici este o adevarata provocare. Accesarea unei pagini de internet sau crearea unui document, inseamna dureri de cap.





,,Imi este greu si am tensiune, la acesta varsta, mai mult de o ora nu rezist. Iata, uneori se duce ecranul la o parte, ne invata cum si se sa apas dar doua minute si am uitat si trebuie iar sa repet.’’





Elevii spera ca pas cu pas vor ajunge sa poata naviga in spatiul virtual.





"Astazi invatam cum sa salvam imaginele de pe internet, si cum sa le memoram in mapa’’





"Eu nu am o retea de socializare, dar cu timpul vreau sa-mi fac. Pentru noi asta a fost o descoperire, mai ales primele lectii."





“Şi oamenii în etate ar trebui să poata lucra la calculator, cum fără el.”





Sefa bibliotecii, care este si profesoara isi lauda elevii si spune ca ei demonstreaza ca niciodata nu este prea tarziu pentru a invata.





Oxana ANDREEV, SEFA BIBLIOTECII “ADAM MICKIEWICZ”: "Este destul de ficil, sunt mai multe persoane si sunt la nivele diferite, cu cineva ma ocup mai mult timp apoi ma intorc cu altul, unora le acord mai putin timp. Obosesc repede dar de asta si am programat o ora jumate sa nu se inerveze, este ceva nou nu sunt obisnuiti cu soricelul.’’





10 persoane, deja au absolvit cursul. Printre ele este si Ludmila Tiinov. Are 70 de ani si face voluntariat la un ONG.





"Acum eu pot tapa fisiere, tabele, am cont pe retelele de socializare,am pagina se pe facebook, si odnk.si Skype. Am multe rude peste hotere si discutam, ne felicitam."





"Jumatate din lucru il pot face prin intermediul acestor programe noi gasesc, anunturi, expozitii, pentru contabili, pentru orce profesie."

Proiectul “Easy IT” a fost lansat in luna martie, iar cursurile sunt gratuite.