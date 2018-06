Chiar si fara cei 64 de bani, scosi din pretul benzinei dupa interventia lui Pavel Filip, oricum platim prea mult pentru carburanti. Ce spun expertii - VIDEO

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: “In 2014, pretul la petrol plus accize era mai mic decat in prezent pretul la petrol plus accize, recalculat in lei moldovenesti.”

Veaceslav Ionita a facut niste calcule si a tras lini. Chiar si cu suspendarea ultimei decizii de majorare a preturilor la carburanti, platim cu 85 de bani mai mult decat ar trebui.

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: “La noi iese 19 lei si 15 bani. Acum vreau sa inteleg de la ANRE de unde au mai aparut 64 de banuti in plus. Admit ca a aparut din cauza ca companiile petroliere sunt in concurenta pe piata corporativa, acolo dau reduceri si au dorit sa puna in carca cetatenilor.”

De astazi achitam 19 lei si 15 bani pentru un litru de benzina si 17 lei si 9 bani pentru unul de motorina. Asta dupa ce ANRE-ul a anulat ultima scumpire, la cererea lui Pavel Filip.

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: ”Cetateanul spune din ce cauza cand preturile pe piata cresc – noi avem majorari, iar cand scad – noi nu avem reduceri. Asa ca trezim cu o situatie proasta. Degeaba strigam la companiile petroliere ca ele ce au avut de scos, au scos.”

Contactat de PRO TV, serviciul de presa a agentiei ne-a spus ca nu comenteaza astazi aceste date. Acum doua zile, Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica sustinea ca benzina si motorina s-au scumpit din cauza majorarii preturile carburantilor pe piata internationala, iar aprecierea leului din ultima perioada nu ar fi fost suficienta ca sa compenseze aceasta crestere.

ANRE calculeaza preturile plafon tinand cont de pretul carburantilor la bursele internationale si de fluctuatiile de pe piata valutara de la noi. Acest lucru se face odata la 2 saptamani. Aseara, ANRE-ul a revizuit ultima scumpire, dupa ce Pavel Filip a cerut explicatii. Nu e prima oara cand premierul intervine in activitatea ANRE-ului. Ultima data, gazul se ieftinise cu 20 la suta, la indemnul prim-ministrului.