Chirie de lux in Londra pentru fiica judecatorului Muruianu - Rise.md

RISE Moldova a urmarit banii si a descoperit ca tanara, fiind studenta la Imperial College London, a inchiriat un apartament de lux situat la cativa pasi de Palatul Buckingham, pretul caruia se ridica la 180 de dolari pe zi (aproximativ 2.200 de lei la cursul de atunci).Iulie 2012. Valeriu Gasca, magistrat la Judecatoria sect. Riscani din Chisinau, a emis o ordonanta judecatoreasca prin care dispune incasarea sumei de 500 milioane de dolari, din conturile a patru firme din Rusia si a unei companii britanice, in favoarea Westburn Enterprises LTD.

Septembrie 2012. Din suma uriasa, o parte din bani ajung in contul Ronida Invest LLP, o companie fantoma din Marea Britanie. Aceasta redirectioneaza 102.000 de dolari catre Liberton Associates LTD, o alta firma fantoma prinsa in mai multe inginerii financiare si litigii dubioase examinate de judecatorii moldoveni. Ulterior, insa, Liberton a transferat banii reprezentantei londoneze a Knight Frank LLP, una dintre cele mai mari agentii imobiliare din lume.

„Vecina” cu regina

Din contul celor 102.000 de dolari redirectionati agentiei londoneze, Mihaela Muruianu si sotul sau au inchiriat, in perioada 2012-2013, un apartament. Locuinta se afla in zona istorica a Londrei, in apropiere de Palatul Buckingham – resedinta oficiala a monarhilor britanici, la cativa pasi de celebrul Hyde-Park si raul Tamisa.

*Foto Allfun.md