Chiril Gaburici revine la Guvern, dupa ce l-a condus cateva luni si la care a renuntat din cauza scandalului cu diploma. Prin ce s-a remarcat Gaburici cat a fost premier: "Eu cand am venit, bani in banca nu mai erau"

Inaintat de PLDM, la 14 februarie 2015 presedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat un decret prin care Chiril Gaburici a fost desemnat candidat pentru functia de prim-ministru. Pe 18 februarie 2015 guvernul format sub conducerea sa, a primit votul de incredere al deputatilor din parlament, decizia fiind sustinuta de 60 de parlamentari.

Chiril Gaburici s-a remarcat in perioada in care a condus Guvernul, in primul rand, prin scandalul in jurul CV-ului sau, iar lucrurile nu au devenit clare nici astazi. Scandalul in jurul studiilor premierului de atunci, Chiril Gaburici, a inceput dupa ce Ziarul de Garda a scris ca nu se stie in baza carui document a fost inmatriculat la facultate.

Dupa aproape 2 luni in care a fugit de raspunsuri concrete, Gaburici a declarat, la emisiunea In Profunzime, ca a intrat la Academia de Studii Economice in baza actului eliberat de scoala din Loganesti.Totusi, in CV-ul sau, atunci premierul spune ca a terminat doar 9 clase la aceasta scoala. Liberalul Valeriu Munteanu a trimis de cateva ori solicitari la Ministerul Educatiei cerand clarificarea acestei situatii. De cealalta parte, ministerul afirma ca nu detine mai multe informatii, mai ales ca toate actele de studii ale lui Gaburici au fost ridicate de Ministerul de Interne. Ulterior, MAI a anuntat ca pe marginea acestui caz a fost deschisa o cauza penala pentru fals in acte.

Tot atunci, procurorii suspectau ca diploma lui Chiril Gaburici de absolvire a 11 clase de gimnaziu ar fi falsa. Asta pentru ca pe stampila este scris gimnaziul “Stefan cel Mare”, iar aceasta institutie se numea atunci, in 1994, scoala nr. 63. Acest lucru a iesit la iveala intr-un raspuns dat de catre procuratura deputatului liberal Valeriu Munteanu. Totusi, Chiril Gaburici a scapat basma curata, intrucat termenul de prescriptie pentru un eventual fals a expirat.

La 12 iunie, in cadrul unui briefing de presa, Chiril Gaburici şi-a anunţat demisia din funcţia de prim-ministru al Republicii Moldova, încheindu-şi mandatul la nici patru luni de la numire: „Ieri am spus că voi veni cu declaraţii şi iată-mă în faţa cetăţenilor. Consider că cetăţenii sunt egali în faţa legii, cred că un premier ca şi fiecare cetăţeni trebuie să sprijine o anchetă transparentă. Îmi pare rău că am lăsat atât timp acest subiect cu referire la studiile mele şi l-am lăsat ca un instrument al jocurilor politice”. Gaburici a mai adăugat:„Fac un apel către liderii coaliţiei, vreau să vadă în demisia mea un pas înainte. Îmi doresc ca la baza noului sistem de guvernare să fie pusă lupta cu corupţia şi continuarea investigaţiilor din sistemul bancar. Sper ca demisia mea va însemna apariţia unei noi majorităţi parlamentare”.

