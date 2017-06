Chiril Lucinschi ramane in arest la domiciliu. Curtea de Apel a respins recursul avocatilor - VIDEO

Chiril LUCINSCHI, FOST DEPUTAT: “Eu nu am savarsit infractiunile care mi se incrimineaza, mai mult decat atat eu in ai mei 46 de ani am trait in armonie cu legea, nu am fost in conflict cu legea, eu nu am comis nici o infractiune impotriva poporului meu, statului meu. LA sfarsitul lunii februarie cand mi-am depus amndatul l-am depus cu inima si mintea curata.”

Potrivit avocatilor, Chiril Luncinschi colaboreaza cu ancheta. El a fost retinut in dosarul BEM la finele lunii trecute, fiind invinuit de spalare de bani.