Chiril Lucinschi, retinut acum doua zile in dosarul Bancii de Economii, a fost plasat in arest la domiciliu pentru 30 de zile - VIDEO

Corina STRATAN, AVOCAT "Noi consideram ca decizia de aplicare a mandatului de arest a fi una neintemeiata, absolut inutila si desigur o vom contesta in istanta/ Chiril Lucinschii o sa dea declaratii se considera absolut nevinovat, consideram ca faptele de care este acuzat sunt incompatibile cu personalitatea si activitatea acestuia... "

Eugen RURAC, PROCUROR "Consideram ca masura de preventiva de arest la domiciliu este oportuna, dat fiind faptul ca domnia sa detine cetatenia Federatiei Ruse si a Romaniei si exista riscul eschivarii acestuia de organul de urmarire penala..."

Astazi, Chiril Lucinschii a solicitat sa nu fie prezent la sedinta de judecata. Atat procurorii, cat si avocata nu au explicat motivul. Fostul deputat este acuzat de spalare de bani in proportii deosebit de mari.

Eugen RURAC, PROCUROR "Intr-un caz este vorba de 440 de mii de dolari si in al doilea caz de 5 milioane de lei ..."

Potrivit procurorilor, in perioada 2012-2014, mai multe companii off-shore, ar fi transferat unei firme, care ar apartine lui Lucinschi, peste 400 de mii de dolari - suma care ar proveni din credite neperformante de la Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank. Iar in 2013, o firma a carui beneficiar este fost deputat, ar fi luat de la Unibank un credit in valoare de 5 milioane de lei. Chiril Lucinschi si-a depus mandatul de deputat in luna februarie. Atunci, el si-a motivat decizia prin faptul ca ar fi implicat intr-un nou proiect, care ar fi incompatibil cu functia din parlament.Lucinschi a fost deputat PLDM din 2010 pana in februarie 2017.