Chirtoaca, despre convocarea sedintei CMC si despre candidatii propusi in functia de viceprimari: “Trebuie cineva sa activeze la primarie, nu doar unul“ - VIDEO

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: “Este nedrept ceea ce se intampla, la fel cum a fost nedreapta ocupatia din 1940./Ieri iata s-au inaugurat troleibuzele, am lucrat 10 la proiectul asta, am vazut si eu de acuma fotografii si imagini video, atat.”



Edilul a vorbit si despre solicitarea CNA adresata lui Nistor Grozavu in care se cere un set de acte ce vizeaza activitatea mai multor firme despre care anterior s-a scris ca ar apartine apropiatilor lui Dorin Chirtoaca.



Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: ”Imi dau seama ca va fi vorba de o examinare a intregii mele activitati, de 10 ani de zile. Eu de-a lungul timpului doar mi-am exercitat atributiile de serviciu si nimic altceva.”



Ieri, Dorin Chirtoaca a semnat o dispozitie de convocarea a sedintei consiliului municipal, in cadrul careia ar urma sa fie pusa la vot doua candidaturi la functia de viceprimar. Este vorba despre liberalii Valeriu Munteanu si Mihai Moldovanu.



Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: “Dispoziţia semnată astăzi. - E firesc, trebuie cineva să activeze la primărie, nu doar unul.

Fractiunea PL nu are suficiente voturi pentru aprobarea celor doua candidaturi. Totusi, potrivit legii cu privire la statutul municipiului Chisinau, in cazul in care de doua ori esueaza votul, primarul poate numi viceprimarii prin dispozitie.

Pe ordinea de zi a fost inclusa si alegerea unui nou secretar, in locul lui Valeriu Didenco, care ar urma sa fie suspendat. Consilierii nu s-au mai intrunit de la retinerea lui Dorin Chirtoaca, din lipsa de cvorum.

“Azi se fac 2 ani de la castigarea celui de-al treilea mandat. - V-am spus, şi ce folos?”