Chirtoaca, dupa ce si-a dat demisia din functia de primar general: "Alegerile anticipate ar trebui sa fie pe 20 mai. Daca candideaza Plahotniuc si Dodon, cu mare placere candidez si eu in rand cu ei"

Dorin CHIRTOACA: "Asteptam sa candideze Plahotiuc si Dodon si cu mare placere candidez si eu in rand cu ei. Eu oricum o sa fiu batjocurit in continuare, cu condamnari sau fara. Dar asta nu este viata, hai sa tacem poate regimul a fi mai bland. Cum se vede, trebuie sa trecem si la alta etapa.

De luni pot sa ma trezesc cu alte dosare, sa fiu la puscarie pentru ceea ce am zis astazi. Alegeri poate sa nu faca deloc pentru ceea ce am zis eu astazi. Prima cerere de demisie am scris-o pe 25 mai 2017, in semn de protest. Dar am zis, poate m-am enervat, da sa ma calmez. Nu este niciun fel de presiune. Este o reactie la faptul de a fi cuminte.

Daca candideaza Plahotniuc si Dodon, atunci candidez si eu cu mare placere, dar sa nu puna alti iepurasi, ei sa candideze."