Chirtoaca: "Gontea nu si-a dat benevol demisia, el a fost impus sa o faca. Il dai afara ca si cum nu este bun si il pui adjunct. Care este logica? Si de Moldovanu si-a batut joc. Targul este intre PD si PSRM. Radu i-a botezat copiii lui Dodon"

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR SUSPENDAT: "In primarie este presiune, se spun minciuni una dupa alta si se insinueaza. Se spune ca Gontea a depus benevol demisia sa, dumnealui a fost chemat in decembrie si impus sa-si puna cerere de demisie.

Din director - afara si a fost angajat in calitate de director adjunct la aceeasi Directie, iar acum dumnealui indeplineste interimatul. Care este sensul ca un om nepolitic, care toate viata a muncit in domeniu sa-l dai afara si sa-l ei ca adjunct. Chiar trebuie sa-ti bati joc de el in asa hal? Il dau afara ca si cum nu este bun si il pui adjunct. Sau despre faptul ca au fost suspendati 2 consilieri din cauza ca am fost suspendat eu. Care este logica? Si bataia de joc fata de domnul Moldovanu. Scopul lor este sa denigreze tot ce a fost facut pana acum.

In sistemul medical s-a investit atata: Utilaje, reparatii, intrebati fiecare medic, nu s-a reusit totul, da cu banii care au fost in buget e de mirare ca s-au fost atatea, dar noi ce facem? Discutam despre bahile... Sau de la Exgrupo, ca a venit Andrian Bodulescu si i-a spus care este situatia. Ei vor ca sa para ca primaria e tehnocrata. Ei vor sa para ca-i PD cu PPEM, insa acolo e PD cu PSRM. Radu i-a botezta copiii lui Dodon. De ce tac acum socialistii si nu mai deschid gura. Pentru ca targul este intre PD si PSRM."